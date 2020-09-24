Средняя зарплата в Донецкой области за год выросла почти на 9%

В июле средняя номинальная зарплата в Донецкой области составила 13 071 гривен. В сравнении с предыдущем месяцем она выросла на 5%, а за год — на 8,8%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



При этом в регионе сохраняется задолженность по выплатам зарплаты.



Так, на 1 августа на всех предприятиях она составила 753,3 млн грн (без учета неподконтрольной территории).



«Невыплаченная зарплата эквивалентна 16% фонда оплаты труда, начисленного за июль», — уточнили в управлении.



Задолженность же на экономически активных предприятиях на 1 августа составила 409,7 млн грн, или 54% всех долгов по выплате зарплаты. Основная доля невыплат приходится на угледобывающую промышленность.

Отметим, в июне 2020 года потребительские цены в Украине были выше на 2,4%, чем в июне прошлого года. Таким образом, уровень инфляции в Украине остается ниже 3%.





