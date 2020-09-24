Группировка «ДНР» отложила введение штрафов за отсутствие ОСАГО до 1 декабря. Об этом сообщил подконтрольный формированию информационный ресурс ДАН.



Ранее, чтобы избежать штрафов, страховку нужно было оформить до 1 октября. Причину такого решения не назвали.



На территории Донецкой области, подконтрольной «ДНР» действует только одна страховая фирма — «Хатхор». По сообщениям местных жителей, перед офисами компании выстраиваются большие очереди, ожидать оформления ОСАГО нужно 4-5 дней, стоимость услуги колеблется от 1000 до 4000 рублей (370-1470 гривен). В то же время, чек о проведении операции не выдается.

«Хатхор» начал осуществлять свою деятельность с апреля 2020 года. До этого жителям ОРДЛО оформить ОСАГО было негде, соответственно, штрафов за авто без страховки не было.



Самопровозглашенные власти после открытия первой страховой компании предоставили автомобилистам 2 месяца на оформление страховки — без штрафа в размере 800 рублей (294 гривны) можно было ездить до 1 августа. Впоследствии срок продлили до 1 октября.