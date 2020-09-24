Член делегации в ТКГ рассказал, при каких условиях удастся решить политические вопросы по Донбассу за 2-3 месяца

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат Андрей Костин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что урегулировать политические вопросы по Донбассу можно будет за 2-3 месяца, если Россия разблокирует переговоры.



Костин уточнил, что имеет ввиду работу в рамках политической подгруппы.



«Мы знаем, что нет единого подхода к тому, как решить вопрос, как достичь мира. И именно это, на мой взгляд, самая большая проблема украинского общества. Если обсуждается какая-то идея, которая может привести к компромиссу, а любые переговоры — это компромисс. Вопрос "какой компромисс" должен быть обсужден украинским обществом и поддержан им», — сказал Костин.



Также он добавил, что «если внутренние силы просто против того, чтобы любой компромисс был достигнут, то это раскалывает украинское общество».



Отметим, что к блоку вопросов, которые обсуждаются в политической подгруппе ТКГ, относятся особый статус отдельных районов Донбасса, местные выборы и конституционная реформа, которая должна привести к децентрализации власти.

Принятие решений в ТКГ было заблокировано Россией и подконтрольными ею группировками «Л-ДНР». Поводом стал четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине. Народные депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. В Москве считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Также вопросы к документу появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.



О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.



Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.