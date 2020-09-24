Ограничений стало еще больше. Как живут люди с инвалидностью в условиях COVID-19? ►

Люди с инвалидностью даже при обычных обстоятельствах в любой стране подвергаются маргинализации и стигматизации. Украина — не исключение. В процессе реагирования на эпидемию государства должны уделять особое внимание защите прав таких людей. Но на деле это не всегда так.



В этом видео «НД» рассказывает истории людей с инвалидностью и их опекунов из Донецкой области, который столкнулись с дополнительными трудностями во время COVID-19.