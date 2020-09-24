Кравчук: В ОБСЕ отвергли идею провести «живую» встречу ТКГ в Минске

В ОБСЕ отклонили предложение России провести очное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сказал глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук.



«Россия предложила физическую встречу в Минске, но модератор, госпожа Хайди Грау, ответила, что соответствующих условий, учитывая коронавирус и другое, возможности нет. И мы считаемся с этим», — сказал Кравчук.



Также он высказал и свое личное мнение относительно возможности проведения очной встречи в Минске, отметив, что подходящих условий для ее проведения нет.



Кроме того, Кравчук отметил, что пока волна коронавируса в мире не снизилась, украинская сторона не ставит вопрос о переносе заседаний ТКГ в другое место для проведения физических встреч. В этот период заседания продолжат проводить в видеоформате.



Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук допускает перенос переговоров по Донбассу в Австрию ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов.