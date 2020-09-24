ОБСЕ зафиксировала уже более 1300 случаев нарушения «режима тишины» с начала перемирия

Со дня начала действия дополнительного комплекса мер по прекращению огня 27 июля ОБСЕ зафиксировала 1309 случаев нарушения «режима тишины». Об этом говорится в отчете миссии.



В частности, из общего числа нарушений было 218 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов, 13 осветительных ракет, а также 1 069 очередей и выстрелов.



В документе также говорится, что за сутки 23 сентября в Донецкой области зафиксировали 80 нарушений режима прекращения огня (выстрелы и очереди из стрелкового оружия, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой) в районе к северо-востоку от н. п. Новоселовка Вторая. В Луганской области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв) к юго-востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое.

В штабе ООС сообщали, что за сутки 23 сентября пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили договоренности о полном прекращении огня.



Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.