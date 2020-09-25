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В Донецкой области умер еще один человек из-за коронавируса. Выявили 84 заболевших

25 сентября 2020, 08:12

В Донецкой области умер еще один человек из-за коронавируса. Выявили 84 заболевших

В Донецкой области произошла еще одна смерть из-за коронавируса — скончалась 70-летняя жительница Константиновки. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, за 24 сентября коронавирусную болезнь диагностировали еще у 84 человек.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 2 851 случай инфицирования COVID-19. Из них 1 494 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают лечение 1 303 пациента.

В четверг в Украине было пересмотрено карантинное зонирование. Со следующей недели 8 городов и районов Донецкой области переместятся из «зеленой» в «желтую» зону эпидемиологической опасности. А город Угледар будет в «оранжевой» зоне карантина.

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