В Донецкой области умер еще один человек из-за коронавируса. Выявили 84 заболевших

В Донецкой области произошла еще одна смерть из-за коронавируса — скончалась 70-летняя жительница Константиновки. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за 24 сентября коронавирусную болезнь диагностировали еще у 84 человек.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 2 851 случай инфицирования COVID-19. Из них 1 494 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают лечение 1 303 пациента.

В четверг в Украине было пересмотрено карантинное зонирование. Со следующей недели 8 городов и районов Донецкой области переместятся из «зеленой» в «желтую» зону эпидемиологической опасности. А город Угледар будет в «оранжевой» зоне карантина.