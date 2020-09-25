Штаб ООС зафиксировал один обстрел со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщил в штабе операции Объединенных сил.



Уточняется, что был совершен выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки. Подчеркивается, чтобы выстрел был не прицельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.



В штабе добавили, что с начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны боевиков не зафиксировано.