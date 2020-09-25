В Украине выявили более 3500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 24 сентября, в Украине зарегистрировали 3 565 заболевших коронавирусом. Кроме того, за этот период 1 675 человек выздоровели, а 70 умерли.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране выявлен 191 671 случай COVID-19. Из них 85 133 человек выздоровели, а 3 827 — умерли. Продолжают болеть 102 711 человек, что на 1 820 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Киеве (380), Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях.



Вчера сообщалось о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых заболевших, 22 сентября — 2 884 новых заболевших, 21 сентября — 2 675 заразившихся, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших; 17 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных коронавирусом.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в статистике отсутствуют.