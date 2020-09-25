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Воевавший за «Л-ДНР» казахстанец получил тюремный срок в Алматы

25 сентября 2020, 11:25

Воевавший за «Л-ДНР» казахстанец получил тюремный срок в Алматы

Гражданин Казахстана осужден к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Приговор вынес суд Алматы, передает «Vласть».

Отмечается, что гражданин О. признан виновным в участии в иностранном вооруженном конфликте.

По данным суда, подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне группировок «Л-ДНР» против украинской армии.

Суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, «признание им вины и чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, а также отсутствие судимости».

В Чехии суд 22 сентября приговорил к 4,5 года лишения свободы гражданина Беларуси с местным видом на жительство за помощь группировке «ДНР» в конфликте на востоке Украины.

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