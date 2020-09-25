В Краматорске отменили празднование Дня города. Мэр ушел на самоизоляцию

В Краматорске отменили празднование Дня города из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков.



«Объективная реальность такова — Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились», — написал он в Facebook.



Панков добавил, что почувствовал недомогание, сдал тест на COVID-19, а также ушел на самоизоляцию, ожидая результата. Мэр отметил, что работает в режиме онлайн.

Основные торжества в Краматорске по случаю Дня города должны были пройти в эти выходные.

Накануне в Украине было пересмотрено карантинное зонирование. Со следующей недели 8 городов и районов Донецкой области, среди которых и Краматорск, переместятся из «зеленой» в «желтую» зону эпидемиологической опасности. А город Угледар будет находиться в «оранжевой» зоне карантина.