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В Краматорске отменили празднование Дня города. Мэр ушел на самоизоляцию

25 сентября 2020, 12:56

В Краматорске отменили празднование Дня города. Мэр ушел на самоизоляцию

В Краматорске отменили празднование Дня города из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков.

«Объективная реальность такова — Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились», — написал он в Facebook.

Панков добавил, что почувствовал недомогание, сдал тест на COVID-19, а также ушел на самоизоляцию, ожидая результата. Мэр отметил, что работает в режиме онлайн.

Основные торжества в Краматорске по случаю Дня города должны были пройти в эти выходные.

Накануне в Украине было пересмотрено карантинное зонирование. Со следующей недели 8 городов и районов Донецкой области, среди которых и Краматорск, переместятся из «зеленой» в «желтую» зону эпидемиологической опасности. А город Угледар будет находиться в «оранжевой» зоне карантина.

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