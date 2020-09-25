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СМИ: Украина снова разрешит въезд в страну иностранцам

25 сентября 2020, 14:10

СМИ: Украина снова разрешит въезд в страну иностранцам

Кабинет министров не будет продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев. Это позволит открыть границы уже на следующей неделе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

«Украинская правда», ссылаясь на два источника в Кабмине, отмечает, что с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе.

Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для граждан Украины действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на COVID-19, который можно будет сдать по прибытии.

Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения в случае самоизоляции.

Правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа.

По мнению многих обозревателей, главной причиной такого решения была попытка удержать хасидов-паломников от приезда в Украину на празднование Рош ха-Шана на фоне пандемии. При этом в Кабмине такую причину запрета отрицали.

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