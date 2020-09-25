СМИ: Украина снова разрешит въезд в страну иностранцам

Кабинет министров не будет продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев. Это позволит открыть границы уже на следующей неделе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



«Украинская правда», ссылаясь на два источника в Кабмине, отмечает, что с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе.



Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для граждан Украины действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.



Такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.



Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.



Альтернативой самоизоляции будет тест на COVID-19, который можно будет сдать по прибытии.



Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения в случае самоизоляции.

Правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа.



По мнению многих обозревателей, главной причиной такого решения была попытка удержать хасидов-паломников от приезда в Украину на празднование Рош ха-Шана на фоне пандемии. При этом в Кабмине такую причину запрета отрицали.