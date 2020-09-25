МИД: Россию пригласят в платформу по деоккупации Крыма

Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на это немного. Об этом заявила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, передают «Крым.Реалии».



«Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного», — сказала Джеппар.



По ее словам, если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что «речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму».



«Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе — это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», — сообщила Джеппар.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержанию обновленной резолюции по ситуации с правами человека во аннексированном Крыму.