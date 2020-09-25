Суд заочно осудил «депутата ДНР» на 8 лет тюрьмы

Бердянский городской суд заочно приговорил «депутата» группировки «ДНР» к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Следствие установило, что в апреле-мае 2014 года мужчина проводил в городе Новогродовка массовые митинги, на которых публично распространял идеологию «русского мира». В мае он участвовал в организации незаконного «референдума» в поддержку «ДНР», а будучи «депутатом народного совета ДНР», распространял в сепаратистских СМИ пропагандистские идеи.



Суд поддержал обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.