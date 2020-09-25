В Луганске «ЛНР» арестовала опального боевика

В Луганске группировкой «ЛНР» 24 сентября был задержан боевик Ли Вон Чоль, также известный как Герман Прокопив. Об этом на своей странице во «ВКонтатке» сообщила его соратница по организации «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.



Позже она заявила, что его задержание может быть обусловлено политическими мотивами. По словам Пятериковой, в ближайшие выходные в Луганске должна была пройти встреча по учреждению местного отделения «Республиканской партии Донбасса». Создание этой организации инициировал бывший «председатель парламента ДНР» Андрей Пургин, который сейчас находится в оппозиции к руководству «ДНР».



Версию о политических мотивах задержания Пятерикова озвучила связанному с Пургиным ресурсом «ИА Новороссия».



Ли Вон Чоль является руководителем боевого крыла «Луганской гвардии». Эта организация была создана в начале 2014 в противовес объединению луганских активистов Евромайдана. Тогда он был активным участником и организатором различных провокаций на митингах Евромайдана. Во время «Русской весны» участвовал в захвате Луганской ОГА, водружал российские триколоры на здания и памятники Луганска. Позже он участвовал в боевых действиях в регионе против украинских войск.



В Укарине Ли Вон Чоль находится в уголовном розыске по статьям о массовых беспорядках, похищении оружия и захвате административных зданий



Также против него были введены экономические санкции.