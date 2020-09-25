На Луганщине антирекорд по количеству новых случаев COVID-19: 53 за сутки

В Луганской области за минувшие сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 53 человека. Кроме того, из-за осложнений от COVID-19 умерла 74-летняя жительница Старобельского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



17 новых случаев инфицирования выявлено в Северодонецке, по шесть в Марковском, Попаснянском и Беловодском районах, четыре в Кормянском, по два Лисичанске и Меловском районе, по три в Белокуракинском и Станично-Луганском, по одному в Сватовском и Новоайдарском районах, а также в Троицком и Рубежном.



«Среди них: 19 — из числа ранее определенных контактных лиц, 19 — больные пневмонией, семь прибыли из временно оккупированных территорий, шесть — с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ, двое — обратились самостоятельно», — говорится в сообщении.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 896 человек. Из них выздоровели — 461, на лечении — 425, девять умерли.