Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине антирекорд по количеству новых случаев COVID-19: 53 за сутки

25 сентября 2020, 17:40

На Луганщине антирекорд по количеству новых случаев COVID-19: 53 за сутки

В Луганской области за минувшие сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 53 человека. Кроме того, из-за осложнений от COVID-19 умерла 74-летняя жительница Старобельского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

17 новых случаев инфицирования выявлено в Северодонецке, по шесть в Марковском, Попаснянском и Беловодском районах, четыре в Кормянском, по два Лисичанске и Меловском районе, по три в Белокуракинском и Станично-Луганском, по одному в Сватовском и Новоайдарском районах, а также в Троицком и Рубежном.

«Среди них: 19 — из числа ранее определенных контактных лиц, 19 — больные пневмонией, семь прибыли из временно оккупированных территорий, шесть — с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ, двое — обратились самостоятельно», — говорится в сообщении.

За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 896 человек. Из них выздоровели — 461, на лечении — 425, девять умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:14
В Луганске «ЛНР» арестовала опального боевика
17:10
«ЛНР» запретила групповые поездки учащихся из-за COVID-19
15:10
«ЛНР» разрешила ездить через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц
12:34
«ЛНР» показала установку модулей на КПВВ у Счастья и Золотого
11:23
«ЛНР» фиксирует две смерти от коронавируса второй день подряд
10:32
В ОРДО за сутки — 2 смерти и 65 новых случаев COVID-19
20:58
«ДНР» отложила введение штрафов за отсутствие ОСАГО до 1 декабря
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:08
«ДНР» будет брать отпечатки пальцев у получателей «паспортов»
11:42
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд
09:36
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 22 новых инфицированных коронавирусом
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
13:08
Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России
все новости
17:40
На Луганщине антирекорд по количеству новых случаев COVID-19: 53 за сутки
17:19
Красный крест отправил более 170 тонн «гуманитарки» в оккупированный Донецк
17:14
В Луганске «ЛНР» арестовала опального боевика
17:10
«ЛНР» запретила групповые поездки учащихся из-за COVID-19
16:27
Суд заочно осудил «депутата ДНР» на 8 лет тюрьмы
15:33
МИД: Россию пригласят в платформу по деоккупации Крыма
15:10
«ЛНР» разрешила ездить через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц
14:10
СМИ: Украина снова разрешит въезд в страну иностранцам
14:00
Мариуполь отметит День города, несмотря на выход из «зеленой» зоны карантина
12:56
В Краматорске отменили празднование Дня города. Мэр ушел на самоизоляцию
12:34
«ЛНР» показала установку модулей на КПВВ у Счастья и Золотого
12:05
СНБО: Полиция возьмет на учет украинских пользователей «Вконтакте»
11:25
Воевавший за «Л-ДНР» казахстанец получил тюремный срок в Алматы
11:23
«ЛНР» фиксирует две смерти от коронавируса второй день подряд
11:14
В ВСУ коронавирус подтвердился еще у 40 человек
все новости
ВИДЕО
Ограничений стало еще больше. Как живут люди с инвалидностью в условиях COVID-19? ►
24 сентября, 22:32
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
23 сентября, 11:22
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
21 сентября, 06:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция