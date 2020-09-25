Украина намерена ввести санкции за религиозные преследования РФ в Крыму и на Донбассе

Украинская сторона будет добиваться усиления санкций для РФ за религиозные преследования в Крыму и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.



По его словам, Россия использует Русскую православную церковь, как инструмент притеснения по отношению к украинским гражданам.



«Те, кто встраивается в систему и поддерживает РПЦ — имеют шанс на выживание. Все, кто имеет другое мнение и не поддерживает действия оккупантов — уничтожаются. Так было с Украинской православной церковью, последний храм которой закрыли на крымском полуострове, так преследуются на временно оккупированных территориях представители Хизб ут-Тахрир, Свидетели Иеговы и другие», — сказал он.



Яременко подчеркнул, что санкцией будут добиваться и на мировой арене.