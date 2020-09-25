Денисова: На оккупированном Донбассе незаконно удерживается 235 украинцев

На территории России и аннексированного Крыма незаконно удерживаются 112 граждан Украины, в отдельных районах Донецкой и Луганской области еще 235 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.



Она отметила, что проводится работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение.



Также украинская омбудсвумен напомнила о деле Виталия Маркива и попросила всесторонней поддержки советника, поскольку 1 октября в итальянском суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор украинцу.