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Денисова: На оккупированном Донбассе незаконно удерживается 235 украинцев

25 сентября 2020, 20:28

Денисова: На оккупированном Донбассе незаконно удерживается 235 украинцев

На территории России и аннексированного Крыма незаконно удерживаются 112 граждан Украины, в отдельных районах Донецкой и Луганской области еще 235 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.

Она отметила, что проводится работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение.

Также украинская омбудсвумен напомнила о деле Виталия Маркива и попросила всесторонней поддержки советника, поскольку 1 октября в итальянском суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор украинцу.

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