Житель Донецка получил ранение в результате взрыва

40-летний житель Ленинского района Донецка 30 августа получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



Жена пострадавшего в телефонном разговоре 3 сентября рассказала наблюдателям, что взрыв произошел в их доме на ул. Куприна, 26, пока она была на работе.



Женщина рассказала, что ее мужа доставили в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу в Донецке, где ему сделали операцию.



«21 сентября медработники сообщили наблюдателям по телефону, что 30 августа к ним из Донецка доставили мужчину с ранениями, которые по признакам напоминали травмы от срабатывания взрывного устройства», — говорится в отчете.



Взрыв также слышали и соседи пострадавшего.