По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области произошла еще одна смерть из-за коронавируса — скончалась 70-летняя жительница Константиновки. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще у 84 человек. С начала пандемии — 2 851 случай инфицирования COVID-19: 1 494 человека выздоровели, а 54 умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 2 летальных случая вследствие COVID-19. Новыми жертвами стали женщины в возрасте 38 и 96 лет, заявили в группировке «ДНР». За сутки выявлено 65 новых случаев заболевания. Всего «ДНР» признает 3211 случаев заболевания: 2027 человек выздоровели, 182 — умерли.



В Луганской области зафиксирован антирекорд по числу выявленных заболевших за сутки — 53 человека. Кроме того, из-за осложнений от COVID-19 умерла 74-летняя жительница Старобельского района. Всего диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 896 человек. Из них выздоровели — 461, на лечении — 425, девять умерли.



На подконтрольной группировке «ЛНР» части Луганской области фиксируется две смерти от коронавируса вторые сутки подряд. Кроме того, за 24 сентября выявлено 16 новых заболевших. Всего «ЛНР» подтверждает 906 заболевших COVID-19: 750 человек уже выздоровели, а 31 умер.





Общество



«ЛНР» запретила ездить через КПВВ «Станица Луганская» больше одного раза в месяц.



Международный комитет Красного Креста отправил более 171 тонну гуманитарной помощи для гражданского населения на неподконтрольной властям территории Донбасса.



«ДНР» перевела вузы на дистанционное обучение до середины октября из-за коронавируса.



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