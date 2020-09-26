Штаб ООС за сутки зафиксировал два обстрела со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины используя гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Как передают в штабе, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксировано вблизи Авдеевки. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.



Огонь противник открывал гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



С начала текущих суток, 26 сентября, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.