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В Украине новый антирекорд — более 3800 новых случаев COVID-19 за сутки

26 сентября 2020, 09:09

В Украине новый антирекорд — более 3800 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 25 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3833 человек. Также известно, что 1740 пациентов вчера выздоровели, а 76 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирус обнаружили у 195 504 человек. Из них 86 873 пациенты выздоровели, а 3903 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжают лечиться 104 728 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Киеве (447 человек), в Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264) и Днепропетровской (201) областях.

Предыдущий суточный рекорд выявленных случаев в Украине за сутки составил 3584, зафиксировали его 16 сентября.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в статистике отсутствуют.

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