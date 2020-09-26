В Украине новый антирекорд — более 3800 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 25 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3833 человек. Также известно, что 1740 пациентов вчера выздоровели, а 76 — умерли от осложнений.



Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.



Всего в Украине за все время эпидемии коронавирус обнаружили у 195 504 человек. Из них 86 873 пациенты выздоровели, а 3903 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжают лечиться 104 728 человек.



Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Киеве (447 человек), в Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264) и Днепропетровской (201) областях.

Предыдущий суточный рекорд выявленных случаев в Украине за сутки составил 3584, зафиксировали его 16 сентября.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в статистике отсутствуют.