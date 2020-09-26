Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с авиакатастрофой под Харьковом

Суббота, 26 сентября, объявлена днем траура в Украине в связи с падением военного самолета Ан-26 с курсантами и экипажем на борту. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.



Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.



Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы телеканалов и радиоостанций внесены изменения.



«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями», — сказал Зеленский.

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева. На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Из них 25 человек скончались, двое курсантов выжили. Позже один из выживших умер в больнице.