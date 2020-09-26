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Мариуполь перенес празднование Дня города из-за траура

26 сентября 2020, 13:28

Мариуполь перенес празднование Дня города из-за траура

В Мариуполе переносится празднование Дня города в связи с трауром 26 сентября по погибши в авиакатастрофе в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Свои соболезнования выразил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Новая дата празднования пока не объявлена.

Проведение Дня города в Мариуполе было запланировано в эти выходные.

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева. На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Из них 25 человек скончались, двое курсантов выжили. Позже один из выживших умер в больнице.

Президент Владимир Зеленского своим указом объявил 26 сентября днем траура в связи с авиакатастрофой.

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