Мариуполь перенес празднование Дня города из-за траура

В Мариуполе переносится празднование Дня города в связи с трауром 26 сентября по погибши в авиакатастрофе в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте горсовета.



Свои соболезнования выразил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Новая дата празднования пока не объявлена.



Проведение Дня города в Мариуполе было запланировано в эти выходные.

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева. На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Из них 25 человек скончались, двое курсантов выжили. Позже один из выживших умер в больнице.



Президент Владимир Зеленского своим указом объявил 26 сентября днем траура в связи с авиакатастрофой.