Боевики на Донбассе один раз нарушили «режим тишины» за текущие сутки

С начала текущих суток, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.



«Так, неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского, что в Донецкой области», — указывается в сообщении.



Огонь в ответ украинскими военнослужащими не открывался — выстрелы боевиков не представляли угрозы для жизни военных.

Как сообщали ранее в штабе, за минувшие сутки 25 сентября пророссийские боевики дважды нарушали перемирие.



Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.