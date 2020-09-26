О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский в КПВВ «Майорское» провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.
Все подробности встречи - в сюжете.
Читайте также:
«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.
Продолжая сессию на Новости Донбаса, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашением с использованием файлов cookie