На Донбассе трое бойцов ВСУ подорвались на взрывном устройстве

На Донетчине в районе населенного пункта Орехово трое военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.



Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.



За прошедшие сутки в штабе ООС задокументировано три нарушения режима прекращения огня — недалеко от н. п. Новолуганское, у Верхнеторецкого и Авдеевки.



С начала текущих суток, 27 сентября, объявленный режим прекращения огня боевики нарушили один раз.



«Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сводке.