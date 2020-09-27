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Число случаев коронавируса на Донетчине превысило три тысячи

27 сентября 2020, 09:22

Число случаев коронавируса на Донетчине превысило три тысячи

В Донецкой области число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 3016. За минувшие сутки медики выявили еще 53 заболевших, в том числе 8 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

30 новых случаев обнаружили в Славянске, семь в Краматорске, пять в Угледаре, четыре в Славянском районе, по два в Мариуполе, Покровске и Волновахском районе, один в Марьинском районе.

За все время исследований на подконтрольной Украине части области зарегистрировано 3016 случая заболевания коронавирусом. Из них 1496 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают болеть 1 466 пациентов.

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