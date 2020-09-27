В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

По состоянию на утро воскресенья в Украине зафиксировано 3 130 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. При этом выздоровевших — 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии — 198 634 человека. Из них умерли 3 959 человек, выздоровели — 87 882 человека.



Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (494) и в Киеве (323).



В статистике нет данных по заболеваемости на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



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