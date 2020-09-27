В Мариуполе отказываются признать аварийными дома с дырявой крышей, без воды и канализации

Двухэтажный дом в Приморском районе Мариуполя на улице Интернациональной был построен еще 100 лет назад. Ремонтировали здание около 50 лет назад. Но представители Мариупольского горсовета аварийными не считают, передает «Суспільне».
Сейчас в доме нет воды, отсутствует канализация, трещинах на стенах и пробоины в крыше.
В соседнем доме, из-за дырявой крыши, в потолке образовалась дыра. По словам жительницы дома Аллы Пашкевич, во время дождя, чтобы как-то собрать воду, она подставляет миску.
«Когда ливень, вода сверху бежит и заходит шифера и течет здесь как из крана. Это уже с 2007 года», — говорит женщина.
В домах печное отопление, пищу жители готовят на электроплитах, туалет на улице в полуразрушенном состоянии. Воду набирают из источника в сотне метров от дома.
Заместитель директора департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского горсовета Федор Евангелистов говорит, дома по улице Интернациональной не является аварийными.
По его словам, проектировщик сделал вывод о том, что дом требует внимания. Но состояние здания не столь критично, как считают жители. Жителей дома чиновники планируют ознакомить с экспертной оценкой этого специалиста.
«При обследовании мы обратили внимание, что там необходимо сделать отмостку, восстановить водосточную систему, подремонтировать крышу», — добавляет Евангелистов.
Он также рассказал, что многоквартирных домов, требующих ремонта, в городе более 70.
Фото: скриншот видео «Суспільне»