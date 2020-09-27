В Волновахе одна партия обвинила в подделке документов другую политсилу

Полиция Донецкой области расследует факт подделки документов участников местных выборов, назначенных на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



«26 сентября в Волновахский отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов представителями другой политической партии, которые препятствуют в реализации избирательных прав», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких лиц из другой партии.



Начато досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления — ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.