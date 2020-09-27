Анализы на COVID-19 берут прямо в машине у КПВВ. Журналисты выяснили, легально ли это

У КПВВ «Станица Луганская» начали брать анализы на коронавирусную инфекцию. Журналисты «Реальной газеты» выяснили легальна ли такая процедура.



В Луганской области проводить тесты на коронавирус, кроме областного лабораторного центра МОЗ, имеют право два частных предприятия — это ООО Клинико-диагностический центр «Фармбиотест» и медцентр ООО «Микротестлаб».



«Фармбиотест» принимает анализы принимает анализы рядом с КПВВ в небольшом вагончике. «Микротестлаб» — в мобильном пункте из машины первой медпомощи, а также в районной больнице в Станице Луганской.



ООО «Микротестлаб» — частное медпредприятие из Северодонецка, основанное в 2014 году. Помимо Станицы, их пункты приема анализов, не только на CОVID-19, действуют в арендованных кабинетах медучреждений в других городах Луганщины.



Глава Станичной ВГА Юрий Золкин рассказал, что у «Микротестлаб» подписан договор с Центром первичной медико-санитарной помощи.



«Есть у нас Центр первичной медико-санитарной помощи. Есть договор с одним из предприятий. Там их два сейчас работает. Они создали давно эту мобильную бригаду, которая занимается тестированием. Они тестируют тех, кто попадает в контактное число людей и тех, кто желает сам. Как вот [КПВВ] возобновили работу, с тех пор они работают там постоянно», — рассказал он.



В Станице Луганской журналистам рассказали, что скандалы в медиа и соцсетях могут быть следствием конкуренции между лабораториями. Ежедневно на подконтрольную территорию проходят около 1500 человек, каждый — потенциальный клиент.



Сдача теста на коронавирус стоит 1200 гривен.