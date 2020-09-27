За минувшие сутки в Луганской области зафиксировали 36 новых случаев инфицирования коронавирусом и один летальный случай. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Кременского района.



12 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Беловодском районе, по пять в Кормянском районе и городе Рубежное, три в Лисичанске, два в Марковском и один в Меловском районе.



«Среди них: 13 — больных пневмонией, 11 — из числа ранее определенных контактных лиц, девять прибыли со временно оккупированных территорий, три — с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ», — говорится в сообщении.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 975 человек. Из них выздоровели — 517, лечатся — 447, умерли 10 человек.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 63,64%.