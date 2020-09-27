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«ДНР» снова откроет пункт пропуска «Еленовка» 28 сентября

27 сентября 2020, 16:51

«ДНР» снова откроет пункт пропуска «Еленовка» 28 сентября

Группировка «ДНР» анонсировала открытие пункта пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», 28 сентября на въезд и на выезд. Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».

Людей будут пропускать в обе стороны с 9.00 до 18.00.

Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении пункта пропуска (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).

Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дій вдома». Люди, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом можно прекратить режим самоизоляции.

Группировка «ЛНР» изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Теперь жители подконтрольных «ЛНР» районов Луганской области смогут выезжать «на территорию Украины» и въезжать обратно только раз в месяц.

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