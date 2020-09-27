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Стало известно, как удалось выжить курсанту в авиакатастрофе в Харьковской области

27 сентября 2020, 17:55

Стало известно, как удалось выжить курсанту в авиакатастрофе в Харьковской области

Выжившего в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом курсанта Вячеслава Золочевского спасло стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа. Об этом с его слов сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает «Укринформ».

«Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал до него. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет», — передал Кучер слова курсанта.

Он также рассказал, что Золочевского допросили следователи Государственного бюро расследований. Информация, которую предоставил курсант, пока не разглашается.

«Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает. Они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным», — сказал Кучер.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что курсанту Золочевскому предоставляется вся необходимая помощь.

«Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог», — сказал Хорошун.

25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов. Единственный выживший — 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие рассматривает четыре версии катастрофы.

ТЕГИ

Прочее
Авиакатастрофа
Места
Харьковская область Чугуев

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