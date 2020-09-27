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Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября

27 сентября 2020, 23:13

Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной Украине части Донецкой области число случаев инфицирования коронавирусом на минувшую неделю увеличилось до 3016. Из них 1496 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают болеть 1 466 пациентов.

В отдельных районах Донецкой области боевики признают 3334 случая инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1098 пациентов, выписаны — 2049 человек, летальных случаев — 187.

В Луганской области, без учета неподконтрольной территории, за все время исследований диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 975 человек. Из них выздоровели — 517, лечатся — 447, умерли 10 человек.

Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» с начала пандемии зарегистрировал 934 случая заболевания, из них выздоровели и выписаны 764, скончались 32 пациента.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных им территориях.

Политика

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако ищет баланс для продолжения дальнейших переговоров, заявил президент Владимир Зеленский.

Вице-премьер, глава МинВОТ Алексей Резников допустил возвращение к теме миротворцев ООН как компромиссу в спорах о последовательности получения Киевом контроля над границей в ОРДЛО во время выборов.

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что в отдельных районах Донбасса необходимо создать временное правительство ООН для проведения там местных выборов.

Фокин также извинился за использование термина «повстанцы» в отношении боевиков «Л-ДНР».

Права человека

Боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» признают, что удерживают в плену 242 украинцев. Большинство среди незаконно удерживаемых являются гражданскими лицами.

Оккупационные администрации на Донбассе систематически проводят мероприятия по милитаризации детей, а также проводят политику, направленную на искоренение любых форм вероисповедания, кроме православной церкви Московского патриархата, заявила омбудсвумен Людмила Денисова.

1,2 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за карантинных ограничений, указали в ООН.

УВКПЧ ООН опубликовало новые данные о применении пыток электрическим током и сексуальном насилии, совершенном по отношению к удерживаемым в помещениях "УБОП ДНР/ЛНР" в Донецке и Луганске в период с 2015 по 2018 год.

«МГБ ЛНР» задержала 21-летнего жителя Луганска Владислава Лилипа по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

«ЛНР» также объявила о задержании бывшего боевика «ДНР», который сотрудничал с СБУ

Общество

«ЛНР» запретила ездить через КПВВ «Станица Луганская» больше одного раза в месяц.

Суд Праги приговорил к 4,5 года лишения свободы гражданина Беларуси с видом на жительство в Чехии Алексея Фадеева за помощь группировке «ДНР». Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.

«ДНР» разрешила использовать в отдельных районах Донетчины недействительные паспорта Украины, в которых есть отметки структур формирования и органов РФ.

Боевые действия

Миссия ОБСЕ узнала о ранении 30 августа жителя Донецка в результате срабатывания взрывного устройства. Как выяснили наблюдатели, взрыв произошел в доме пострадавшего.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Сможет ли Украина заставить Россию переписать шестилетние соглашения о мире? // Как Кремль раздает деньги за услуги европейским политикам в обмен на лояльность и продвижение своих интересов на Западе // За что группировки «Л-ДНР» отправляют в тюрьмы граждан России, воевавших за «русский мир».

«Донбасс Реалии»: Путин и Лукашенко создают совместные войска? // Каким стал город-спутник Донецка при «ДНР»? // Боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» избегают тюрьмы // Луганск. Чему боевики учат детей?

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