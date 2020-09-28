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В Украине выявили еще 2671 заболевшего коронавирусом

28 сентября 2020, 09:01

В Украине выявили еще 2671 заболевшего коронавирусом

За минувшие сутки, 27 сентября, в Украине выявили 2 671 заболевшего коронавирусом. За этот период 37 человек умерли, а 571 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране выявлено 201 305 случаев COVID-19. Из них 88 453 человека выздоровели, а 3 996 умерли. Продолжают болеть 108 856 пациентов, что на 2 063 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), в Киеве (328), в Одесской области (203).

Вчера сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября было подтверждено 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября — о 3 372 новых случаях заражения.

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