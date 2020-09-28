В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 30 человек и двое выздоровели

30 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 629 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения находятся пять человек.



«Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" — 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь — 4 военнослужащих», — говорится в сообщении.



25 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. Отмечается, что у всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное.



По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 2 153 человека, летальных случаев — 10.