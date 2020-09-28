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Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней

28 сентября 2020, 11:12

Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней

Прибывшие с неподконтрольной территории через КПВВ «Новотроицкое», в случае невозможности установки мобильного приложения «Дій вдома», отправляются на обсервацию. Однако сейчас она по факту длится не 14 дней, а 3-5 дней. Об этом рассказала монитор благотворительного фонда «Право на защиту» Анна Токарева.

При прибытии на украинский КПВВ человек должен установить приложение «Дій вдома», чтобы иметь возможность отправиться на самоизоляцию на подконтрольной властям территории.

«Пенсионеры, которые не имеют смартфонов для установки такого приложения, отправляются на обсервацию. Но это уже не обязательно 14 дней. Волонтеры организации "Врачи без границ" берут у них тест на коронавирус, и когда тест показывает отрицательный результат, граждан выпускают с обсервации, и они едут по стране по своим делам. То есть обсервация может продлиться 3-5 дней», — рассказала Токарева в эфире радиостанции «Голос Донбасса».

Представительница благотворительного фонда также отметила, что на КПВВ «Новотроицкое» никто из людей не остается на ночевку, если им не удалось проехать на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Сейчас всех людей, которые ожидают разрешения на включение в списки, отправляют в центр психологической реабилитации в Дружковке.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. 

Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07:00 до 18:30.

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