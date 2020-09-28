Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за «Укртелеком»

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО «ЕСУ» в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» от 11 марта 2011 и взыскании 2,17 млрд гривен пени. Об этом сообщает Finbalance.



«Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора», — говорится в сообщении.



Фонд госимущества продал 92,79% акций «Укртелекома» в 2011 году за 10, 6 млрд гривен.



Финансированию соответствующей операции способствовал, в частности, выпуск облигаций ООО «ЕСУ» на 4,6 млрд гривен, большинство из которых (на 4 млрд гривен) были выкуплены «Сбербанком» и «Укрэксимбанком». Соответствующие бумаги должны были быть погашены в марте 2017 года, однако, этого не произошло.



Впоследствии Фондом госимущества был подан иск к ООО «ЕСУ» (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 81,9 млн долларов.



Свои исковые требования Фонд госимущества обосновывал тем, что ООО «ЕСУ» ненадлежащим образом выполняет обязательства, взятые во время приватизации «Укртелекома» в 2011 году: компания не внесла инвестиций в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.