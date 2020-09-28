Один из обвиняемых в деле о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом «Боинге» Малайзийских авиалиний, рейс МН17, Олег Пулатов готов выступить перед судом, чтобы доказать свою невиновность, однако его адвокаты этого не советуют.



Это следует из выступления одной из адвокатов обвиняемого Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании по делу МН17, которое возобновилось в понедельник в судебном комплексе Схипхол, передает «Интерфакс-Украина».



По ее словам, у защиты была возможность встретиться с Пулатовым в России, чего они ранее не могли сделать по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.



«В России у нас было интенсивное и полезное общение с нашим клиентом. Это был первый раз, когда мы могли с ним говорить. В результате мы получили много дополнительной информации... Наш клиент сказал нам, что он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук", ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле», — заявила тен Дуссхатэ.



По ее словам, Пулатов видел сбитый МН17.



Вместе с тем подзащитный признает, что был привлечен к военным действиям на востоке Украины.



«Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, и для него будет небезопасно появится здесь, также имея в виду, что на его арест есть международный запрос», — аргументировала тен Дуссхатэ возращение защиты против его личного присутствия в зале суда.



Адвокат также убеждает суд, что защите нужно больше времени, чтобы собрать больше информации в отношении возможной причастности Пулатова к трагедии. Она также настаивает на том, чтобы защите предоставили еще один месяц для того, чтобы направить окончательные запросы на дополнительное расследование.



После этого обвинение попросила 20 минут для того, чтобы подготовить свою реакцию, и председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил перерыв.