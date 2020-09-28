Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита — против

28 сентября 2020, 12:32

Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита — против

Один из обвиняемых в деле о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом «Боинге» Малайзийских авиалиний, рейс МН17, Олег Пулатов готов выступить перед судом, чтобы доказать свою невиновность, однако его адвокаты этого не советуют.

Это следует из выступления одной из адвокатов обвиняемого Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании по делу МН17, которое возобновилось в понедельник в судебном комплексе Схипхол, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, у защиты была возможность встретиться с Пулатовым в России, чего они ранее не могли сделать по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

«В России у нас было интенсивное и полезное общение с нашим клиентом. Это был первый раз, когда мы могли с ним говорить. В результате мы получили много дополнительной информации... Наш клиент сказал нам, что он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук", ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле», — заявила тен Дуссхатэ.

По ее словам, Пулатов видел сбитый МН17.

Вместе с тем подзащитный признает, что был привлечен к военным действиям на востоке Украины.

«Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, и для него будет небезопасно появится здесь, также имея в виду, что на его арест есть международный запрос», — аргументировала тен Дуссхатэ возращение защиты против его личного присутствия в зале суда.

Адвокат также убеждает суд, что защите нужно больше времени, чтобы собрать больше информации в отношении возможной причастности Пулатова к трагедии. Она также настаивает на том, чтобы защите предоставили еще один месяц для того, чтобы направить окончательные запросы на дополнительное расследование.

После этого обвинение попросила 20 минут для того, чтобы подготовить свою реакцию, и председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил перерыв.

ТЕГИ

Прочее
MH17
Люди
Олег Пулатов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
23:13
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября
18:27
На окраине Донецка — сильный полевой пожар. Огонь подобрался к домам
14:59
Анализы на COVID-19 берут прямо в машине у КПВВ. Журналисты выяснили, легально ли это
11:46
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
10:20
«ДНР» заявила о 50 новых случаях коронавируса за сутки
10:08
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и 16 новых случаев заболевания коронавирусом
22:25
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
12:33
«ДНР» отпустила критика Пушилина Манекина. Он назвал задержание «актом произвола»
11:19
«ДНР» запретила массовые мероприятия и прием людей в «госорганах»
10:17
«ДНР» сообщила о 5 смертях от COVID-19 и о 73 заболевших за сутки
09:59
«ЛНР» заявила о 12 новых случаях коронавируса за сутки
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
13:40
В Донецкой области открыли 6 уголовных дел из-за нарушений перед местными выборами
12:32
Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита — против
12:03
В Москве говорят об отсутствии даты встречи «нормандских» советников по Донбассу
11:52
Украина разрешила въезд для иностранцев
11:17
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за «Укртелеком»
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:39
В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 30 человек и двое выздоровели
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:50
В Краматорске произошел масштабный лесной пожар
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
09:20
В Луганской области снова горел лес
09:01
В Украине выявили еще 2671 заболевшего коронавирусом
08:15
Штаб ООС насчитал 4 нарушения «режима тишины» на Донбассе
08:03
В Донецкой области выявили 48 заболевших коронавирусом в воскресенье
23:13
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября
все новости
ВИДЕО
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Под Чугуевом на Харьковщине разбился самолет с курсантами. Есть жертвы
25 сентября, 21:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция