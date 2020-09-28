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В Донецкой области открыли 6 уголовных дел из-за нарушений перед местными выборами

28 сентября 2020, 13:40

В Донецкой области открыли 6 уголовных дел из-за нарушений перед местными выборами

В Донецкой области открыто 6 уголовных производств по факту нарушений избирательного законодательства перед местными выборами. Из них четыре — за хулиганские действия, другие — за злоупотребление служебным положением и подделку документов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

С начала предвыборного процесса, который стартовал 5 сентября, полиция зафиксировала 112 сообщений о нарушениях, связанных с местными выборами.

Больше всего заявлений касалось нарушений предвыборной агитации, повреждения агитационных материалов, препятствования осуществлению избирательного права.

Подавляющее большинство сообщений зарегистрировано в Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Выборы в местные советы и глав городов в Украине пройдут 25 октября. Ранее правительство утвердило карантинные меры, которые нужно будет соблюдать на избирательных участках.

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