В Донецкой области открыли 6 уголовных дел из-за нарушений перед местными выборами

В Донецкой области открыто 6 уголовных производств по факту нарушений избирательного законодательства перед местными выборами. Из них четыре — за хулиганские действия, другие — за злоупотребление служебным положением и подделку документов.



Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.



С начала предвыборного процесса, который стартовал 5 сентября, полиция зафиксировала 112 сообщений о нарушениях, связанных с местными выборами.



Больше всего заявлений касалось нарушений предвыборной агитации, повреждения агитационных материалов, препятствования осуществлению избирательного права.



Подавляющее большинство сообщений зарегистрировано в Мариуполе, Славянске и Краматорске.



Выборы в местные советы и глав городов в Украине пройдут 25 октября. Ранее правительство утвердило карантинные меры, которые нужно будет соблюдать на избирательных участках.