«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории был задержан местный житель при попытке вывоза более 700 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».



Инцидент произошел на пункте пропуска «Станица Луганская» со стороны ОРЛО, через который мужчина хотел переместить деньги на подконтрольную Украине территорию. «Пограничники ЛНР» нашли 703 500 гривен в его рюкзаке во время обыска.



Против задержанного хотят возбудить «уголовное дело» за «незаконное перемещение через таможенную границу ЛНР наличных денежных средств <...>, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы «незаконно перемещенных» денег.