На Донетчине вуз-переселенец объявил карантин из-за коронавируса

В Донецкой области на карантин закрылся Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), который после переезда из оккупированного Донецка находится в Покровске. Об этом сообщается на сайте университета.
Временный карантин установлен с 28 сентября по 11 октября. На это время отменяется проведение занятий в аудиториях, образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме.
Решение ввести карантин приняли после того, как среди учащихся и преподавателей вуза было подтверждено три случая заражения коронавирусом.
Отмечается, что на период карантина ограничивается доступ посторонних лиц в помещения учебного заведения, а также общежитий. В университете будет проведена усиленная дезинфекция.
Ранее в Покровске в результате респираторного заболевания COVID-19 скончалась главный врач городской больницы.