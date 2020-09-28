На Донетчине вуз-переселенец объявил карантин из-за коронавируса

В Донецкой области на карантин закрылся Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), который после переезда из оккупированного Донецка находится в Покровске. Об этом сообщается на сайте университета.



Временный карантин установлен с 28 сентября по 11 октября. На это время отменяется проведение занятий в аудиториях, образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме.



Решение ввести карантин приняли после того, как среди учащихся и преподавателей вуза было подтверждено три случая заражения коронавирусом.



Отмечается, что на период карантина ограничивается доступ посторонних лиц в помещения учебного заведения, а также общежитий. В университете будет проведена усиленная дезинфекция.



Ранее в Покровске в результате респираторного заболевания COVID-19 скончалась главный врач городской больницы.

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