В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса

В Луганске поликлиника № 12 приостановила прием пациентов на время карантина, который продлится с 28 сентября по 11 октября. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Там уточнили, что из-за противоэпидемических мероприятий в связи с COVID-19 будет закрыто здание поликлиники на улице Чапаева, 68.



На этот период закрепленные за поликлиникой жители Артемовского района города будут распределены между другими медучреждениями.



Продолжает свою работу «Женская консультация поликлиники № 12» по адресу квартал Ленинского Комсомола, 1.