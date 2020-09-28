Суд по MH17: слушания отложили до ноября

В суде по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском авиалейнере Малайзийских авиалиний, рейс МН17, объявлен перерыв до 3 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус пояснил перерыв тем, чтобы защита одного из обвиняемых Олега Пулатова смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре.



Ранее защита Пулатова запросила еще время для того, чтобы окончательно определиться с тем, какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах их подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита.