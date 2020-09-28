Результат теста на COVID-19 в Донецкой области нужно ждать 10 дней. Это долго

В Донецкой области результат бесплатного ПЦР-теста на коронавирус сейчас в среднем ждут 10 дней. Исполняющий обязанности заведующего областным лабораторным центром Василий Гончаренко на сегодняшнем брифинге в Краматорске объяснил такую ситуацию загруженностью лабораторий.



Вместе с тем он пообещал, что в скором времени ситуация улучшится, потому что министр здравоохранения своим указом №2122 сократил перечень людей, которым положен ПЦР-тест.



Теперь приоритетными для тестирований являются три группы: люди с подозрением на заболевание; заболевшие; контактные лица, у которых есть клинические проявления болезни. Ранее же тестировали всех без исключения контактных лиц.