В ряде городов Донецкой области койки в больницах, которые были определены, как учреждения первой волны приема больных коронавирусом, загружены практически полностью. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Так, большая загруженность коек в Бахмутской, Мирноградской, Константиновской больницах и в Мариупольской больнице скорой помощи.



Педенко ожидает, что после подписания договора с НСЗУ Лиманская центральная районная больница и Славянская центральная районная больница также будут принимать пациентов.



«Мы надеемся, что будут открываться больницы второго плана для того, чтобы можно было как можно больше коек для оказания помощи больным коронавирус», — сказал он.