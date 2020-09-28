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Дело Шеремета: Антоненко отказали в личном обязательстве и оставили под стражей

28 сентября 2020, 19:14

Дело Шеремета: Антоненко отказали в личном обязательстве и оставили под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подано на протяжении 7 дней.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета состоится 8 октября в 14.30.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. 

Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.

В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают в суде своей вины. 

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