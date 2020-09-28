Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение

28 сентября 2020, 20:48

В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение

В подконтрольном боевикам Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение, как заявляют в группировке «ЛНР», из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов. Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации города.

Школы уходят на карантин с 29 сентября по 10 октября включительно.

На дистанционное обучение переведены общеобразовательные школы № 6, 8, 11, 12, 44, 67, гимназия иностранных языков № 7 имени Виктора Третьякевича, специализированная школа № 57 имени Григория Петрова, гимназия № 60 имени 200-летия Луганска и луганский учебно-воспитательный комплекс «Единство».

Также комиссия «ЛНР» по вопросам ТЭБ и ЧС постановила ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в торговых сетях и на рынках Луганска.

За прошедшие сутки два человека умерли вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Луганской области. Как заявили в группировке «ЛНР», кроме этого зафиксировано еще четыре заболевших. Всего формирование признает 938 случаев заболевания коронавирусом. Из них 770 человек выздоровели, а 34 умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

ТЕГИ

Места
Луганск
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
14:08
«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
23:13
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября
18:27
На окраине Донецка — сильный полевой пожар. Огонь подобрался к домам
14:59
Анализы на COVID-19 берут прямо в машине у КПВВ. Журналисты выяснили, легально ли это
11:46
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
10:20
«ДНР» заявила о 50 новых случаях коронавируса за сутки
10:08
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и 16 новых случаев заболевания коронавирусом
22:25
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
12:33
«ДНР» отпустила критика Пушилина Манекина. Он назвал задержание «актом произвола»
все новости
23:24
Резников: Привлечение Тищенко к работе ТКГ не обсуждалось
22:30
Тищенко вошёл в парламентскую законодательную группу по Донбассу
21:53
Резников заявил, что из-за Лукашенко не поедет в Минск на переговоры по Донбассу
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
20:19
На Луганщине ликвидировали лесной пожар
19:14
Дело Шеремета: Антоненко отказали в личном обязательстве и оставили под стражей
18:25
Боевики один раз нарушили режим «тишины»
18:05
Обвиняемые в убийстве Шеремета отрицают свою вину
18:01
В нескольких городах Донетчины — большая загруженность коек для пациентов с COVID-19
17:18
Результат теста на COVID-19 в Донецкой области нужно ждать 10 дней. Это долго
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:48
Суд по MH17: слушания отложили до ноября
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
15:43
В Луганской области — четыре новых случая инфицирования COVID-19
15:27
В Донецкой области увеличилось число безработных во время карантина
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция