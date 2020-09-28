В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение

В подконтрольном боевикам Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение, как заявляют в группировке «ЛНР», из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов. Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации города.



Школы уходят на карантин с 29 сентября по 10 октября включительно.



На дистанционное обучение переведены общеобразовательные школы № 6, 8, 11, 12, 44, 67, гимназия иностранных языков № 7 имени Виктора Третьякевича, специализированная школа № 57 имени Григория Петрова, гимназия № 60 имени 200-летия Луганска и луганский учебно-воспитательный комплекс «Единство».



Также комиссия «ЛНР» по вопросам ТЭБ и ЧС постановила ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в торговых сетях и на рынках Луганска.

За прошедшие сутки два человека умерли вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Луганской области. Как заявили в группировке «ЛНР», кроме этого зафиксировано еще четыре заболевших. Всего формирование признает 938 случаев заболевания коронавирусом. Из них 770 человек выздоровели, а 34 умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.